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طقس ربيعي معتدل مع استقرار بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

11 - يونيو - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة اليوم، لتعود وترتفع قليلاً يومي السبت والاحد.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الجمعة :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٤ درجة
٢- الجو : قليل السحب مع تكسد السحب وتشكل ضباب على الحبال خلال النهار
٣- الرياح غربية تنشط احياناً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي منخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

السبت : طقس ربيعي اعتيادي
مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا
٢٠-٣٠كم/س

الأحد : طقس ربيعي معتدل
مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احياناً ١٥ – ٣٠كم/س

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