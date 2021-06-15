طقس ربيعي معتدل مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

لا يزال طقس ربيعي معتدل جدا يؤثر على لبنان مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة اليوم بالتوازي مع كتل رطبة فوق تركيا والبحر الاسود تؤدي الى طقس متقلب غدا الاربعاء واحتمال امطار محلية خفيفة.

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٢٨ درجة بقاعا بين ١٣ و٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و٢٥ درجة.

٢- الجو: قليل السحب تتكدس السحب وتشكل ضباب على الجبال خلال النهار

٣- الرياح غربية تنشط احياناً

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاربعاء: طقس ربيعي معتدل مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و٢٨ درجة والاجواء غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال ٤٠٪ لتساقط امطار محلية خفيف فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خصوصاً جبلا ٢٠-٣٠كم/س.

الخميس: طقس ربيعي معتدل مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و٢٨ درجة والاجواء غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خصوصاً جبلا ٢٠-٣٠كم/س.