الأربعاء 9 رمضان 1442 ﻫ - 21 أبريل 2021 |
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طقس ربيعي معتدل… ولكن!

منذ 56 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يترافق الاستقرار التام مع كتل هوائية معتدلة مما يضع لبنان تحت تأثير طقس ربيعي اعتيادي اليوم ولغاية الجمعة حيث تنخفض الحرارة قليلاً قبل أن تعود وترتفع يومي السبت والاحد…

في التفاصيل:

الأربعاء :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٣ بقاعا بين ٩ و ٢١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١١ و ١٨و درجة
٢- الجو : غائم جزئيا مع ضباب على الحبال
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٩٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الخميس: طقس ربيعي اعتيادي قليل السحب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة فيما الرياح غربية ضعيفة

الجمعة : طقس ربيعي اعتيادي قليل السحب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة فيما الرياح غربية ضعيفة.

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