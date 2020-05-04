طقس ربيعي والحرارة على الساحل بين 18و28 درجة

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طقس ربيعي مستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً ويستمر حتى بعد ظهر يوم الاربعاء حيث ينحسر تدريجياً.

إشارة الى ان معدل الحرارة لشهر أيار على الساحل يترواح بين ١٨ و ٢٧ درجة. (درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر أيار).

الطقس المتوقع في لبنان: مساء اليوم الاثنين غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة التي تشتد محليا اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الأربعاء: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة فترة قبل الظهر .تنشط الرياح ويتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها من ١٠ الى ٣٠كلم/ساعة.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بعد الظهر.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥و ٨٠ %.

حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA أي ما يعادل: ٧٦٠ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٦ ساعة غروب الشمس: ١٩:٢٤