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طقس ربيعي يسيطر على لبنان… إليكم التفاصيل

13 - مايو - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر على لبنان طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تكون دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً.

وترتفع الرطوبة في طبقات الجو ما يؤدي الى تشكل ضباب على الجبال، ويستمر كذلك في الايام المقبلة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة
– الجو : غائم جزئيا يتشكل ضباب على الحبال فيما يكون قلبل السحب بقاعا
– الرياح غربية ضعيفة
– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜
– الضغط الجوي ينخفض ١٠١١ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على السلسلة الغربية فيما تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة

السبت: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على السلسلة الغربية فيما تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة.

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