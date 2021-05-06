الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طقس ربيعي يسيطر على لبنان

6 - مايو - 2021
طقس ربيعي

طقس ربيعي

A A A
طباعة المقال

يسيطر على لبنان طقس ربيعي معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة قبل ان تعود وترتفع يوم السبت وتصبح حارة.

في تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١٤ و ٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢١ درجة

– الجو : غائم جزئيا بسحب عالية

– الرياح غربية ضعيفة معتدلة أحياناً

– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜

– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس ربيعي معتدل مع انخفاض محدود بالحرارة التي تتراوح بين ١٨ و ٢٤ درجة ويتشكل ضباب على جبال السلسلة الغربية والرياح جنوبية غربية ضعيفة معتدلة أحياناً

السبت: طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع جديد بالحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة.

    المزيد من أخبار لبنان

    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    افتتاح مهرجان طرابلس- الميناء السياحي ضمن حملة "أهلا بهالطلة"
    النائب ابراهيم منيمنة
    منيمنة: جهاز أمن الدولة أثبت فشله وبطشه ولا بدّ من حلّه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جويل حاتم وجورج الراسي
    عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
    الدولار
    بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟
    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!