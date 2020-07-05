طقس رطب ودرجات الحرارة إلى انخفاض

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تتدفق تيارات غربية على الحوض الشرقي للمتوسط وبالتالي سيرافقنا طقس رطب اليوم وفي الأيام المقبلة مع تشكل ضباب على المرتفعات فيما الحرارة تنخفض قليلاً اليوم لتستقر في الأيام المقبلة ساحلا.

ويستمر الانخفاض التدريجي جبلاً وبقاعاً بالتوازي مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ على بعض المناطق الجبلية، وتنشط الرياح أحيانًا على أن تكون قوية في مناطق عكارية داخلية.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٠ درجة، بقاعًا بين ١٦ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٨ درجة

٢- الأجواء غائمة جزئيًا عمومًا وضباب على الجبال مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ

٣- الرياح غربية معتدلة ٣٥كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧

طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس صيفي رطب والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢١ و ٣٠ درجة فيما الأجواء غائمة حزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.

الثلاثاء: طقس صيفي رطب والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢١ و ٣٠ درجة فيما الأجواء غائمة حزئيًا ويتشكل الضباب على الجبال.