طقس رطب يرافقنا في الأيام المقبلة

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يستمر الطقس الصيفي الرطب على السواحل والمحيط مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي سترتفع قليلا غدا بخاصة جبالاً وبقاعاً فيما يستمر تشكل الضباب على الجبال يخاصة القريبة من الساحل بنسب متفاوتة بين يوم وآخر لتنكفئ السحب خلال الليل مع رياح شرقية.

الثلاثاء :

الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٦ درجة

الأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال القريبة من السواحل

الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٤٠ كم/س

الرطوبة ٧٠٪

الضغط الجوي ١٠٠٤ hpa

الرؤية جيدة تسوء محليا على الجبال بسبب الضباب

البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧

الأربعاء: الطقس صيفي رطب، الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال

الخميس: الطقس صيفي رطب، الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة فيما الأجواء قليلة السحب مع تشكل الضباب الخفيف على الجبال.