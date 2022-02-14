طقس شباط متقلب.. بين “صيفية” و”شتوية”

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائماً جزئياً الى غائم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصاً في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و19 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بينما تبقى من دون تعديل على الساحل. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار محلية خصوصاً شمال البلاد وبعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصاً في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مع احتمال بعض المتساقطات المحلية الخفيفة فترة بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد يسوء ليلا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,25. ساعة غروب الشمس: 17,20.