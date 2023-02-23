طقس "شباط" متقلّب.. رذاذ وضباب كثيف وارتفاعٌ في الحرارة!

يُسيطر طقسٌ متقلّب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. فقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

_ الجمعة: غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا ومن دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة. تكون الأجواء مهيّأة لتساقط بعض الرذاذ بشكلٍ متفرق في المناطق الجنوبية مع بقاء الضباب الكثيف على المرتفعات.

_ السبت: غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا من دون تعديل في درجات الحرارة ويستمر تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات.

_ الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع ارتفاع ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

_ الحرارة: على الساحل من 13 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 11 درجة، في الداخل من 0 إلى 16 درجة.

_ الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا، شمالية الى شمالية غربية عند الظهر، سرعتها بين 10 و30 كم/س.