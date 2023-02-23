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طقس "شباط" متقلّب.. رذاذ وضباب كثيف وارتفاعٌ في الحرارة!

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يُسيطر طقسٌ متقلّب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. فقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

_ الجمعة: غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا ومن دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة. تكون الأجواء مهيّأة لتساقط بعض الرذاذ بشكلٍ متفرق في المناطق الجنوبية مع بقاء الضباب الكثيف على المرتفعات.

_ السبت: غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا من دون تعديل في درجات الحرارة ويستمر تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات.

_ الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع ارتفاع ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

_ الحرارة: على الساحل من 13 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 11 درجة، في الداخل من 0 إلى 16 درجة.

_ الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا، شمالية الى شمالية غربية عند الظهر، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

 

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