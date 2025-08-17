الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

منذ 12 دقيقة
توقعات الطقس

يؤثر طقس صيفيّ معتاد على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ولا موجات حرّ في المدى القريب.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: مع احتمال تساقط رذاذ خفيف شمالًا

– الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪

– الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وشرقًا ٦٠كم/س

– الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa

– الانقشاع: جيد

– حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين:

صيفيّ معتاد مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا

الثلاثاء:

صيفيّ معتاد مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب. واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلً

