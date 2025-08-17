طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

يؤثر طقس صيفيّ معتاد على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
ولا موجات حرّ في المدى القريب.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: مع احتمال تساقط رذاذ خفيف شمالًا
– الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪
– الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وشرقًا ٦٠كم/س
– الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa
– الانقشاع: جيد
– حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين:
صيفيّ معتاد مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا
الثلاثاء:
صيفيّ معتاد مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب. واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلً