طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

يؤثر طقس صيفيّ معتاد على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ولا موجات حرّ في المدى القريب.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: مع احتمال تساقط رذاذ خفيف شمالًا

– الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪

– الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وشرقًا ٦٠كم/س

– الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa

– الانقشاع: جيد

– حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين:

صيفيّ معتاد مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا

الثلاثاء:

صيفيّ معتاد مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب. واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلً