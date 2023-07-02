طقس صيفيّ يسيطر على لبنان.. كيف ستكون درجات الحرارة؟

يؤثّر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة التي ترتفع الثلاثاء، فيما الأجواء تكون قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف إجمالًا على الجبال المنخفضة خصوصًا والمتوسطة الارتفاع أحيانًا.

طقس اليوم قليل السحب، الحرارة مستقرة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٢ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الإثنين: قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣٢ ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.