طقس صيفي بامتياز خلال الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

جاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل حتى يوم الاثنين حيث يتحول الى حار بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي حيث تتجاوز درجات الحرارة ال40 درجة في الداخل. المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في الظل.

وحذرت مصلحة الارصاد الجوية من خطر اندلاع الحرائق فى الاماكن الحرجية و خطر الجفاف للكبار في السن والاطفال، ننصح من عدم التعرض لأشعة الشمس والاكثار من شرب المياه.

– الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات أحيانا كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خاصة على الجبال والداخل حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مما يزيد الشعور بالحر وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة:لى الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س .

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:28 درجة.

– الضغط الجوي:755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:5,44 ساعة غروب الشمس: 19,44 .