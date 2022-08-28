الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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طقس صيفي بامتياز في الأيام المقبلة

منذ 5 دقائق
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس صيفي حار على لبنان فيما الحرارة ترتفع اليوم والاثنين والثلاثاء الى ما فوق المعدلات خاصة جبلاً وبقاعاً وتلامس اقصاها ٣٤ – ٣٥ درجة ساحلا و ٤٠ – ٤١ درجة بقاعاً نتيجة تأثر لبنان بكتل حارة اعتيادية مصدرها شبه الجزيرة العربية. في التفاصيل:

الاحد:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٤ درجة بقاعا بين ٢٢ و ٤٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٢٢ و ٣١ درجة.
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٧٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الاثنين: طقس قليل السحب الحرارة مرتفعة قليلاً وتتراوح بين ٢٦ و ٣٤ درجة ساحلا ٢٢ و ٤١ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: طقس قليل السحب الحرارة مرتفعة وتتراوح بين ٢٦ و ٣٤ درجة ساحلا ٢٢ و ٤١ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

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