طقس صيفي بامتياز في الأيام المقبلة

يؤثر طقس صيفي حار على لبنان فيما الحرارة ترتفع اليوم والاثنين والثلاثاء الى ما فوق المعدلات خاصة جبلاً وبقاعاً وتلامس اقصاها ٣٤ – ٣٥ درجة ساحلا و ٤٠ – ٤١ درجة بقاعاً نتيجة تأثر لبنان بكتل حارة اعتيادية مصدرها شبه الجزيرة العربية. في التفاصيل:
الاحد:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٤ درجة بقاعا بين ٢٢ و ٤٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٢٢ و ٣١ درجة.
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٧٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
الاثنين: طقس قليل السحب الحرارة مرتفعة قليلاً وتتراوح بين ٢٦ و ٣٤ درجة ساحلا ٢٢ و ٤١ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الثلاثاء: طقس قليل السحب الحرارة مرتفعة وتتراوح بين ٢٦ و ٣٤ درجة ساحلا ٢٢ و ٤١ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.