طقس صيفي بامتياز في الأيام المقبلة

يؤثر طقس صيفي حار على لبنان فيما الحرارة ترتفع اليوم والاثنين والثلاثاء الى ما فوق المعدلات خاصة جبلاً وبقاعاً وتلامس اقصاها ٣٤ – ٣٥ درجة ساحلا و ٤٠ – ٤١ درجة بقاعاً نتيجة تأثر لبنان بكتل حارة اعتيادية مصدرها شبه الجزيرة العربية. في التفاصيل:

الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٤ درجة بقاعا بين ٢٢ و ٤٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٢٢ و ٣١ درجة.

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٧٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الاثنين: طقس قليل السحب الحرارة مرتفعة قليلاً وتتراوح بين ٢٦ و ٣٤ درجة ساحلا ٢٢ و ٤١ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: طقس قليل السحب الحرارة مرتفعة وتتراوح بين ٢٦ و ٣٤ درجة ساحلا ٢٢ و ٤١ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.