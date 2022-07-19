طقس صيفي حار في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار طيلة الأسبوع مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل لكنها تبقى ضمن حر شهر تموز المعتادة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣٣ درجة، بقاعا بين ١٧ و٣٧ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٢٩ درجة.

٢- الجو: قليل السحب مع تشكل الضباب على المرتفعات

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلا، ١٨ و٣٠ بقاعاً وبين ١٩ و٣٨ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة، تنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الخميس: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلا، ١٨ و٣٠ بقاعاً وبين ١٩ و٣٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة، تنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.