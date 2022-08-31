طقس صيفي حار في اليومين المقبلين... والحرارة إلى انخفاض

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار فيما درجات الحرارة تنخفض لكنها تبقى فوق المعدلات خصوصا جبلاً وبقاعاً اليوم، وتلامس اقصاها ٣٣ درجة ساحلا، و٤٠ بقاعاً نتيجة تأثر لبنان بكتل حارة اعتيادية مصدرها شبه الجزيرة العربية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و٣٣ درجة، بقاعا بين ٢٢ و٤٠ درجة، وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٢٢ و ٣١ درجة.

٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وتنشط خصوصا في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٧٥ ٪.

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa.

٦- الرؤية جيدة.

٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: طقس قليل السحب الى غائم جزئيا ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ٢٦ و٣٢ درجة ساحلا، ٢٢ و٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الجمعة: طقس قليل السحب الى غائم جزئيا ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ٢٦ و٣١ درجة ساحلا، ٢٢ و٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٩ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.