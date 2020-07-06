طقس صيفي رطب في الأيام المقبلة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

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طقس صيفي رطب سيرافقنا اليوم وفي الأيام المقبلة مع تشكل ضباب على المرتفعات فيما درجات الحرارة تكون مستقرة ساحلا وتستمر بالانخفاض التدريجي جبلاً وبقاعاً بالتوازي مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ على بعض المناطق الجبلية، من جهة أخرى تنشط الرياح احيانا (تكون قوية في مناطق عكارية داخلية).

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الأثنين :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٠ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٧ درجة
٢- الأجواء غائمة جزئيا عموما بينما ضباب على الجبال مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ
٣- الرياح غربية معتدلة ٤٠كم/س
٤- الرطوبة ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧

الثلاثاء: صيفي رطب ودرجات الحرارة ساحلا تتراوح بين ٢١ و ٣٠ فيما الأجواء غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.

الأربعاء: صيفي رطب ودرجات الحرارة ساحلا تتراوح بين ٢١ و ٣٠ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.

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