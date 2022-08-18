الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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طقس صيفي معتاد خلال اليومين المقبلين... إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان، مع بقاء الحرارة عالية بقاعاً لتبدأ بالانخفاض غدا فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً ساحلا لكن مع رطوبة عالية مما يزيد الشعور بالحر.

تفاصيل طقس اليوم الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٣ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و٢٩ درجة.
٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب
٣- الرياح: غربية ضعيفة وتنشط خصوصاً في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس قليل السحب مع تشكل ضباب، الحرارة تنخفض بقاعاً، وتتراوح بين ٢٤ و٣٣ درجة ساحلا وبين٢٠ و٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: طقس قليل السحب مع تشكل ضباب الحرارة تنخفض بقاعاً وتتراوح بين ٢٤ و٣٣ درجة ساحلا، وبين ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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