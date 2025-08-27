توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية حيث تسوء معه الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الاسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، زحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح حيث يرتفع معها موج البحر، يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية تسوء معه الرؤية أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على الجبال.

الخميس: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية حيث تسوء معه الرؤية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل وارتفاعها بشكل محدود في الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة ، في الداخل من 17 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,08

-ساعة غروب الشمس: 19,11.