طقس صيفي والحرارة ترتفع تدريجيا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بالاجمال مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها في المناطق الساحلية والداخلية ورياح ناشطة احيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة احيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها في المناطق الساحلية والداخلية ورياح ناشطة احيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية والجبلية ورياح ناشطة احيانا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 19 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 27 رجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و45 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52