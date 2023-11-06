طقس صيفي.. وانخفاضٌ بسيط في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط خلال اليومين المقبلين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني يتراوح بين 17و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتحوّل الطقس بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتكوّن الضباب الكثيف أحياناً، خصوصاً على المرتفعات الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل مع استمرار تكوّن الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة، مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ، خصوصاً فوق الجبال ويتساقط الرذاذ ابتداءً من المساء بشكل متفرّق في المناطق الجبلية والشمالية.

-الحرارة على الساحل من 19 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 22 درجة، في الداخل من 9 إلى 26 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالاً على الساحل، متوسط أحياناً على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70 في المئة

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6،02.

-ساعة غروب الشمس: 16،41.