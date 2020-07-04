طقس صيفي يرافقنا في الأيام المقبلة… اليكم التفاصيل

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سيرافقنا طقس صيفي رطب واعتيادي اليوم وفي الايام المقبلة فيما الحرارة مستقرة. من جهة اخرى يستمر اليوم تشكل الضباب على المرتفعات خصوصاً القريبة من السواحل بينما تكون الأجواء قليلة السحب كلما توجهنا الى الاعلى والى الداخل.

طقس اليوم السبت على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٣١ درجة، بقاعا بين ١٦ و٣٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٩ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب عموما بينما تتشكل بعض السحب المنخفضة ساحلا مع ضباب على الجبال القريبة منها

٣- الرياح غربية ضعيفة ٢٥ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأحد: طقس صيفي اعتيادي رطب مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢١ و٣٠ درجة فيما الأجواء غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.

الاثنين: طقس صيفي اعتيادي رطب من انخفاض محدود بدرجات الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢١ و٣٠ درجة فيما الأجواء غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.