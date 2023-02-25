السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023 |
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طقس صيفي يسيطر على الاجواء.. وارتفاع بدرجات الحرارة

منذ ساعة واحدة
ارتفاع الحرارة في لبنان

ارتفاع الحرارة في لبنان

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يسيطر على لبنان طقس مستقر نسبيا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حيث ستفوق معدلاتها الموسمية لهذا الشهر خلال الايام القادمة.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:
غائم الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على المرتفعات وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ في الفترة الصباحية خاصة جنوب البلاد مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبشكل خاص في المناطق الداخلية والجبلية والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية .

الأحد:
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث ستتخطى المعدلات الموسمية.

الإثنين:
مشمس إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي ستصبح فوق معدلاتها الموسمية مع انخفاضٍ بنسبة الرطوبة.

الثلاثاء:
مشمس إجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.

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