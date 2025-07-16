طقس صيفي يسيطر على لبنان.. إليكم معدلات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المنوسطة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و31، وزحلة بين 18 و34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر ، كما تنشط الرياح لتصل سرعتها أحيانا لحدود ال 50 كلم/س شمال البلاد.

الخميس:

قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المنوسطة.

الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بالحر، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت:

غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين: 50 و 75 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,35

-ساعة غروب الشمس: 19,49