الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طقس صيفي يسيطر على لبنان.. ماذا عن الحرارة؟

منذ 6 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، فيما الأجواء تكون مشمشة إلى غائمة جزئيًا مع تشكل السحب تدريجيًا نهارًا والضباب على الجبال المنخفضة خصوصًا.

وفي التفاصيل:

الخميس: الجو مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٢٩ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر. الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: مشمس مع تشكل السحب نهارًا والضباب المحلي، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٧ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

السبت: مشمس مع تشكل السحب نهارًا والضباب المحلي، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٧ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    مدرسة - تعبيرية
    نقابة المعلمين تستنكر المُماطلة المُتعمّدة لإقرار منحة عاجلة
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    إطلاق صاروخ من الجنوب.. و"إسرائيل" تردّ بقصف مدفعيّ
    مرفأ بيروت المدمّر
    لفضح معرقلي التحقيق.. ماذا يُحضّر لذكرى 4 آب؟

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة
    فحص السكري
    للتغلب على "السكري" من النوع الثاني والسمنة.. اتبع هذه النصائح الهامة