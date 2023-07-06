طقس صيفي يسيطر على لبنان.. ماذا عن الحرارة؟

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، فيما الأجواء تكون مشمشة إلى غائمة جزئيًا مع تشكل السحب تدريجيًا نهارًا والضباب على الجبال المنخفضة خصوصًا.

وفي التفاصيل:

الخميس: الجو مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٢٩ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر. الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: مشمس مع تشكل السحب نهارًا والضباب المحلي، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٧ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

السبت: مشمس مع تشكل السحب نهارًا والضباب المحلي، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٧ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.