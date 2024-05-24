طقس غائم دون تعديل بدرجات الحرارة.. وتحذير إلى روّاد البحر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا إلى غائم، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة وخلايا رعدية محلية شمال البلاد خلال الفترة الصباحية، ورياح ناشطة. يتحسن الطقس تدريجًا اعتبارًا من فترة بعد الظهر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة مساء.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي محدود الفعالية، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، متمركز حاليًا فوق غرب تركيا، ويتحرك شرقًا، ما يؤدي إلى تقلبات في الطقس اعتبارًا من بعد ظهر هذا اليوم، حيث تنخفض الحرارة دون معدلاتها الموسمية، وتصبح اﻷجواء مهيأة لهطول الأمطار مع رياح ناشطة واحتمال تشكل خلايا رعدية خصوصًا في المناطق الشمالية. ينحسر تأثيره اعتبارًا من بعد ظهر يوم السبت حيث يستقر تدريجًا مع عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع بدءًا من يوم الأحد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26 ، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

تحذير: إلى رواد البحر وهواة السباحة، يتراوح ارتفاع موج البحر ما بين متر ونصف الى مترين ونصف خلال الفترة الممتدة من الجمعة 24 الحالي وحتى يوم السبت 25 منه، مع إمكان تكوّن تيارات مائية خصوصًا على الشواطئ الرملية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيًا صباحًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة تشتد أحيانًا لتصل أحيانًا سرعتها إلى65 كلم/س، خصوصًا في المناطق الشمالية. يتحوّل الطقس ابتداء من بعد الظهر الى غائم مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مساء حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة وخلايا رعدية محلية شمال البلاد خلال الفترة الصباحية، ورياح ناشطة. يتحسن الطقس تدريجًا اعتبارًا من فترة بعد الظهر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة مساء.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال لتتخطى معدلاتها الموسمية ومن دون تعديل في المناطق الساحلية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 21 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 12 إلى 28 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كم/س، تنشط نهارا لتصل سرعتها أحيانا إلى 65 كلم/س خصوصًا في الشمال.

– الانقشاع: متوسط على الساحل ، يسوء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 95%.

– حال البحر: هائج (يصل ارتفاع الموج إلى ما بين 2.0 متر عموما و 2.5 متر شمالا ظهر يوم الجمعة)، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 5,33

– ساعة غروب الشمس: 19,37