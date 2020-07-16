طقس غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، بينما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانا.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة على الساحل بينما تعود لترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح شمال البلاد.

الأحد: قليل الغيوم وارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مترافقة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج قليلا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,39 ساعة غروب الشمس: 19,39