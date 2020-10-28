طقس غائم وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب احيانا على المرتفعات، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي رطب ومستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر السبت، نتيجة منخفض جوي سيتمركز شمال تركيا.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل : من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل .

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الشمالية والجبلية ابتداء من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب احيانا على المرتفعات، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وتساقط امطار خفيفة في الداخل مع رياح ناشطة.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 12الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية ، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,54.

– ساعة غروب الشمس: 16,49.