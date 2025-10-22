الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
طقس غدا في لبنان.. قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة

منذ ساعتين
طقس

طقس حار - تعبيرية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون طقس لبنان غدًا قليل الغيوم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وانخفاض الرطوبة، ورياح ناشطة أحيانًا.

وجاء في النشرة:

الأربعاء: مشمس إجمالاً مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة.

الخميس: قليل الغيوم بسحب مرتفعة، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وانخفاض الرطوبة، ورياح ناشطة أحيانًا.

الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض درجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم إجمالاً دون تعديل بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة:

الساحل: بين 22 و30 درجة

فوق الجبال: بين 16 و27 درجة

الداخل: بين 14 و29 درجة

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.
الرطوبة على الساحل: بين 40 و65%
حالة البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة
الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
شروق الشمس: 6:50 صباحًا
غروب الشمس: 17:55 مساءً

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

