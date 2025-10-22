طقس غدا في لبنان.. قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون طقس لبنان غدًا قليل الغيوم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وانخفاض الرطوبة، ورياح ناشطة أحيانًا.
وجاء في النشرة:
الأربعاء: مشمس إجمالاً مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة.
الخميس: قليل الغيوم بسحب مرتفعة، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وانخفاض الرطوبة، ورياح ناشطة أحيانًا.
الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض درجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها الموسمية.
السبت: قليل الغيوم إجمالاً دون تعديل بدرجات الحرارة.
درجات الحرارة المتوقعة:
الساحل: بين 22 و30 درجة
فوق الجبال: بين 16 و27 درجة
الداخل: بين 14 و29 درجة
الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.
الرطوبة على الساحل: بين 40 و65%
حالة البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة
الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
شروق الشمس: 6:50 صباحًا
غروب الشمس: 17:55 مساءً