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طقس غير مستقر... أمطار رعدية غزيرة وثلوج على الجبال

28 - يناير - 2021
الطقس

الطقس

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يؤثر منخفض جوي حاليا على لبنان بنسب متفاوتة بين يوم وآخر ويحمل معه الامطار الرعدية الغزيرة أحياناً، خاصة يوم غد الجمعة مع تشكل السيول وتساقط البرد، رياح قوية، انخفاض بدرجات الحرارة، ثلوج على الجبال ليعود وينحسر كلياً مساء يوم الاحد المقبل. وستضرب رياح عاتية لبنان ليل السبت الاحد وتلامس الـ ١٠٠كم/س شمالا.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٤ درجة، بقاعا بين صفر و ٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ٦درجة
٢- الجو غائم وممطر احيانا مع عواصف رعدية وتتساقط الثلوج على ١٤٠٠م
٣- الرياح جنوبية غربية نشطة احيانا ٦٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٩٠٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية تسوء محليا بسبب الضباب
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس عاصف خاصة صباحا وقبل الظهر بارد وممطر بغزارة مع عواصف رعدية فيما تتساقط الثلوج على ١٠٠٠م الى ١١٠٠م وبعض مناطق البقاع اما درجات الحرارة فتنخض وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ٨ و ١٣ درجة، بقاعاً بين صفر و ٧ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و ٥ درجات. الرياح جنوبية غربية قوية ٨٠كم/س.

السبت: امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج صباحا على ١٢٠٠م ثم على ١٧٠٠م ليلاً اما الحرارة فتعود وترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة، بقاعاً بين صفو و ٩ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ٨ درجات. الرياح جنوبية غربية نشطة تتحول جنوبية الى جنوبية شرقية قوية جدا ليل السبت الاحد خاصة شمال البلاد ١٠٠كم/س.

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