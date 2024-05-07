طقس غير مستقر.. ودرجات الحرارة تتخطى عتبة الـ30

يرافقنا طقس غير مستقر وممطر قبل ظهر اليوم، على أن ينكفئ بعدها المنخفض الجوي عن المنطقة ويعود الاستقرار مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح حارة وفوق معدلاتها الموسمية، حيث تتعدى الحرارة عتبة الـ ٣٠ درجة جنوباً.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠

– الجوّ : جزئياً الى غائم وممطر مع برق ورعد

– الرياح : جنوبية غربية قوية جبلاً شمالاً وفي الداخل وسرعتها بين ٤٠ و ٦٠ كم/س.

– الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

– الانقشاع : سيئ احياناً بفعل والضباب جبلاً

– حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا احياناً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

الخميس: غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٣٠ ساحلا (جنوباً) وبين ١١ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا احياناً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.