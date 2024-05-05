الأحد 26 شوال 1445 ﻫ - 5 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طقس غير مستقر يسيطر على الأجواء.. ومنخفض جوي قادم

منذ 8 دقائق
منخفض جوي يضرب لبنان

منخفض جوي يضرب لبنان

A A A
طباعة المقال

يتأثر لبنان تدريجياً اليوم بمنخفض جوي مصدره تركيا، هذا المنخفض يحمل معه الامطار التي تكون غزيرة احياناً خصوصاً ساحلا وفي المحيط بين بعد ظهر اليوم وقبل ظهر الغد (تشكل سيول محلية) مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط حبات البرد وثلوج على الجبال العالية ٢١٠٠متر وما فوق. يستقر الطقس قبل ظهر الثلاثاء ولعدة ايام مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠
– الجوّ : يتحول غائم وممطر مع برق ورعد
– الرياح : جنوبية غربية قوية جبلاً شمالاً وفي الداخل وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠ كم/س.
– الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
– الانقشاع : سيئ بفعل السحب المنخفضة والضباب جبلاً
– حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: يستمر الطقس غير مستقر وممطر تشتد الامطار احيانا قبل الظهر مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ٢١٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س

الثلاثاء: غائم جزئياً مع احتمال بعض الامطار المحلية صباحاً ثم يستقر الطقس تدريجياً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

    المزيد من أخبار لبنان

    تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية
    طيران استطلاعي وحربي فوق القطاعين الغربي والاوسط
    النائب غسان سكاف
    سكاف: ملف النزوح السوري "خطير ومتشعب" وبحاجة إلى دراسة
    دبابة إسرائيلية متموقعة قرب الحدود مع لبنان
    قصف على اللبونة.. إليكم آخر المستجدات جنوباً

    الأكثر قراءة

    تيك توك
    توقيف طبيب في قضية "عصابة التيكتوكرز"
    اختلاس مبلغ كبير من بنك موريتانيا المركزي
    اختلاسات مالية في مصرف معروف.. والقضاء اللبناني يتحرك
    أوجيرو
    بعد فضيحة التيك توك في لبنان.. نصائح هامة من أوجيرو