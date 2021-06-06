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طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

6 - يونيو - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة)

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. الإثنين:قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات. الثلاثاء:قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. الأربعاء:قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,47 .

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