الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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طقس لبنان... صيف وحرّ في الأيام المقبلة

منذ ساعة واحدة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يسيطر على لبنان طقس صيفي حار خاصة في البقاع، ويستمرّ طيلة الاسبوع مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم، لتنخفض قليلاً يوم غد الخميس.

اليكم طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاربعاء :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٣ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٩ درجة.
٢- الجو : قليل السحب مع تشكل الضباب على المرتفعات
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

الخميس : طقس قليل السحب مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلا ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الجمعة : طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلا ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

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