طقس لبنان... صيف وحرّ في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار خاصة في البقاع، ويستمرّ طيلة الاسبوع مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم، لتنخفض قليلاً يوم غد الخميس.

اليكم طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٣ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٩ درجة.

٢- الجو : قليل السحب مع تشكل الضباب على المرتفعات

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

الخميس : طقس قليل السحب مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلا ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الجمعة : طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلا ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س