طقس لبنان هذا الأسبوع.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يشهد لبنان خلال الأيام المقبلة طقساً خريفياً مستقراً نسبياً، مع ارتفاع درجات الحرارة التي ستتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض الرطوبة، خصوصاً يوم الأربعاء والخميس، حيث ستنشط الرياح بعد الظهر.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ في الحرارة، لا سيما في الداخل وعلى الجبال.

الأربعاء: مشمس إلى قليل الغيوم مع استمرار ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح بعد الظهر.

الخميس: صافٍ وارتفاع إضافي للحرارة، والرطوبة منخفضة، مع نشاط أحياناً للرياح.

الجمعة: قليل الغيوم مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية وارتفاع نسبة الرطوبة، مع تكون الضباب على المرتفعات.

الحرارة المتوقعة:

الساحل: 22 – 29°

الجبال: 12 – 25°

الداخل: 12 – 28°

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهاراً، متقلبة ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26°

مع استمرار الطقس الخريفي المستقر، يُنصح بأخذ الحيطة خصوصاً عند النشاط الرياحي على المرتفعات.