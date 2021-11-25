طقس متقلب.. إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان منخفض جوي ضعيف يحوّل الطقس الى متقلب مع احتمال خفيف لتساقط بعض الامطار، ليعود الطقس الى مستقر لعدة ايام مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: الطقس غائم جزئيا مع احتمال امطار رعدية محلية قبل الظهر وشمالاً والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة ، من ٧ الى ١٨ درجة بقاعا و من ١٠ الى ١٦ درجة على ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

السبت: الطقس غائم جزئيا والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٤ درجة ، من ٧ الى ٢٠ درجة بقاعا و من ١٠ الى ١٩ درجة على ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.