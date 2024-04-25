طقس متقلب.. الحرارة فوق الـ 35 وأمطار قادمة خلال أيام!

ترتفع درجات الحرارة، اليوم الخميس 25-4-2024، لتتخطى عتبة الـ٣٥ درجة، في بعض المناطق، خصوصًا الجنوبية.

وتقترب من عتبة الـ40درجة في الداخل الجنوبيّ وأقصى الشمال، قبل أن تعود وتضعف هذه الكتل بدءًا من الجمعة، ويعود تساقط الامطار مطلع الأسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٧ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٧ بقاعًا وبين ٢٠ و ٣٣ على الـ١٠٠٠ متر

– الجوّ: مغبر حار جدًا وغائم بسحب عالية

– الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية

وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

– الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٢٠ و ٦٠ ٪؜

– الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٨ hpa

– الانقشاع: متوسطة بفعل الغبار

– حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الجمعة:

مستقر وغائم ومغبر ويتشكل الضباب بعد الظهر والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

السبت:

مستقر وغائم ومغبر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.