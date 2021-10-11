طقس متقلب في الأيام المقبلة.. ومنخفض جوي في الـ”ويك أند”؟

يؤثر استقرار جوي على منطقتنا اليوم والحرارة تتمحور ضمن معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام.

ويتقلب الطقس قليلاً غداً وبعد غد مع احتمال زخات مطر في الداخل وعلى الجبال ليعود ويستقر مجدداً يومي الخميس والجمعة مع احتمال منخفض جوي بين ليل السبت والاحد يحمل معه انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية محليّة.

طقس اليوم الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٢٨ درجة بقاعا بين ١٣ و٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و٢٦ درجة.

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٥٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس متقلب قليلاً مع استقرار بالحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و٢٨ درجة، من ١١ الى ٢٩ درجة بقاعا ومن ١٥ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا مع احتمال زخات مطر في الداخل وعلى الجبال فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س تنشط في الداخل ٦٠كم/س.

الاربعاء: طقس متقلب قليلاً مع استقرار بالحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و٢٨ درجة، من ١٢ الى ٢٧ درجة بقاعا ومن ١٥ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا مع احتمال زخات مطر في الداخل وعلى الجبال تترافق مع عواصف رعدية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س تنشط في الداخل ٦٠كم/س.