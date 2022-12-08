طقس متقلب.. وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئيًّا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحوّل ليلاً إلى غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلّب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الخميس، حيث يستقر تدريجياً ويستمر حتى نهاية الأسبوع. معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار محلية صباحاً وتنحسر تدريجياً فيستقر الطقس.

الجمعة: غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول ليلاً إلى غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة.

السبت: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الأحد: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية خصوصاً على الساحل.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 9 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية شرقية، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالاً على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,29.

-ساعة غروب الشمس: 16,29.