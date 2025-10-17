طقس متقلب وضباب يتشكل على المرتفعات.. إليكم التفاصيل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر، مع درجات حرارة ليلية دون معدلاتها الموسمية حتى ليل الأحد حيث من المتوقع أن يتقلب محليا.

_ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

▪الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما ترتفع نسبة الرطوبة مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات بشكل كثيف ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.

▪️السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال.

▪️الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خلال الليل شمال البلاد ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق فوق الجبال خاصة الشمالية.

▪️الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية خلال الفترة الصباحية، وتنشط الرياح احيانا شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,44

-ساعة غروب الشمس: 18,02