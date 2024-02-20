طقس متقلب يسيطر على الأجواء.. والحرارة ستتخطى معدلاتها

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة في فترة قبل الظهر خصوصاً على الساحل. يستقر الطقس تدريجيا ويتحوّل الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بينما تستقر على الساحل. نحذّر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1700 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار خفيفة متفرفة حتى ظهر يوم الأربعاء، حيث يستقر تدريجيا فتعود درجات الحرارة للارتفاع بحيث من المتوقع ان تتخطى معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.

نحذر: من سلوك الطرقات الجبلية فوق الـ 1700 متر بسبب تكوّن الجليد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات مع ارتفاع في درجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصاً في المناطق الداخلية بدءا من بعد الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال امطار خفيفة فترة قبل الظهر خصوصاً على الساحل، يستقر الطقس تدريجيا ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بينما تستقر على الساحل. نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1700 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا على المرتفعات وفي الداخل، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر ليلا وفي ساعات الصباح الاولى.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة خصوصاً في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح الشمالية خلال النهار خصوصاً في المناطق الجنوبية.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 10 درجات، في الداخل من 4 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب في الفترة الصباحية والمسائية.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6:19

-ساعة غروب الشمس: 17:25.