طقس متقلب يسيطر على لبنان.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة واجواء سديمية مغبرة و قاتمة مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة خلال الأيام المقبلة. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت:غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد وفي المناطق الداخلية وتكون مترافقة ببرق ورعد كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي. الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة. الإثنين:غائم إجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، تتساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الداخلية حيث تكون مترافقة برياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد وحدوث برق ورعد و يتوقع ان تشتد الامطار ليل الاثنين/صباح الثلاثاء مع استمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة. الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تتساقط أمطار متفرقة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 24 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 20 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

– الانقشاع: سيئ اجمالا بسبب الضباب الكثيف على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين %60 و %90.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 05,55 ساعة غروب الشمس: 19,17 .