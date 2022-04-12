طقس متقلب يسيطر على لبنان.. هل تعود الأمطار؟

يؤثر طقس ربيعي ومتقلب على لبنان اليوم مع إحتمال أمطار محلية بسبب كتل رطبة تتمركز فوق تركيا حاليًا وتنحسر تدريجيًا بعد الظهر. من جهة أخرى، من المتوقع طقس ربيعي معتدل بين الغد والجمعة ثم دافىء وجاف يومي السبت والأحد المقبلين مع إرتفاع الحرارة وغبار في الجو…

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٢ و ٢٢، بقاعًا بين ٣ و ١٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٥ و ١٠ درجات

٢- الجو: غائم قبل الظهر مع إحتمال أمطار محلية ليلًا وثلوج خفيفة على الجبال العالية

٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة سرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س خاصة شمالًا

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٥-٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر مرتفع إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الأربعاء: الطقس مستقر، معتدل وقليل السحب، الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و٢٢ ساحلًا، بين ٨ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الخميس: الطقس مستقر معتدل وقليل السحب، الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلًا، بين ٨ و ٢٢ بقاعًا وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س