طقس مثلج يضرب لبنان... متى ينحسر؟

ما زال طقس مثلج يضرب لبنان ويستمر اليوم مع امطار وثلوج على الجبال المنخفضة فيما تكون الاجواء باردة جدا والحرارة ما دون المعدلات بفارق كبير نتيجة تأثير رياح شمالية وقطبية المنشأ. من جهة أخرى ينحسر المنخفض الجوي المثلج يوم السبت المقبل مع بقاء الحرارة باردة بالرغم من ارتفاعها.

في التفاصيل:

الخميس: طقس بارد جداً وممطر مع تساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج باكراً على ارتفاع 500 الى 600 متر ثم على 900 متر نهارا، والرياح معتدلة. تضعف الهطولات تدريجيا بدءا من ساعات الظهيرة.

الجمعة: طقس غير مستقر وبارد مع ارتفاع درجات الحرارة وتتساقط أمطار غزيرة في بعض المناطق فيما تتساقط ثلوج متفرقة على 1,000 الى 1,100 متر.

السبت: ينحسر المنخفض الجوي والطقس متقلب قليلاً وبارد مع ارتفاع بدرجات الحرارة فيما يتشكل ضباب على الجبال.