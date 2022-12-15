طقس مستقرّ حتى الثلاثاء ولكن.. استعدّوا للبرد!

تؤثر كتل هوائية رطبة حاليًا على لبنان، حيث يكون الطقس متقلبًا اليوم مع تساقط بعض الأمطار، واستقرار بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية. فيما يستقر الطقس تدريجيًا بعد الظهر ليعود الاستقرار الكلي ليلًا ويستمر لغاية الثلاثاء، أما الأسبوع المقبل فهناك احتمال أن يكون الطقس باردًا.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر غائم جزئياً، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.

السبت: مستقر قليل السحب والحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢٣ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.