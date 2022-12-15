الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طقس مستقرّ حتى الثلاثاء ولكن.. استعدّوا للبرد!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2022 9:37 صباحًا
ترقب لانخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل

ترقب لانخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل

A A A
طباعة المقال

تؤثر كتل هوائية رطبة حاليًا على لبنان، حيث يكون الطقس متقلبًا اليوم مع تساقط بعض الأمطار، واستقرار بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية. فيما يستقر الطقس تدريجيًا بعد الظهر ليعود الاستقرار الكلي ليلًا ويستمر لغاية الثلاثاء، أما الأسبوع المقبل فهناك احتمال أن يكون الطقس باردًا.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر غائم جزئياً، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.

السبت: مستقر قليل السحب والحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢٣ درحة ساحلا  وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
    تطوّر خطير جنوبًا.. إطلاق نار ومقتل جندي من "اليونيفيل"! (فيديو)
    مجلس النواب اللبناني
    اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة درست اقتراحي قانوني
    الأدوية
    إليكم نسب زيادة أسعار الأدوية المصنعة في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نجم كرواتيا لوكا مودريتش
    قائد كرواتيا يشكو من "ظلم التحكيم".. ورسالةٌ إلى ميسي!
    كأس العالم قطر ٢٢
    صورة.. شتيمة ميسي تتحول لعلامة تسويقية في الأرجنتين!
    إبراهيموفيتش
    كأس العالم قطر ٢٢
    رسالة من إبراهيموفيتش إلى رونالدو.. "القدر سيمنح ميسي كأس العالم"