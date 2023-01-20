الجمعة 27 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 20 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طقس مستقرّ في لبنان.. ودرجات الحرارة فوق معدّلاتها!

منذ 11 دقيقة
طقس مستقر في لبنان

طقس مستقر في لبنان

A A A
طباعة المقال

يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع. معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

فقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وتشكّل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.

_ الأحد: قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

_ الإثنين: صاف إجمالًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

_ الحرارة على الساحل من 12 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.

_ الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانًا سرعتها بين 10 و35 كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    الياس حنكش
    حنكش: من حظّ شارل مالك أنّه رحل قبل هذا الانحدار!
    وزارة الخارجية اللبنانية
    "الخارجية" بعد تعليق حقّ لبنان بالتصويت في الأمم المتحدة: "الدفع سيتمّ مباشرة"
    "مشروع وطن الإنسان"
    "مشروع وطن الإنسان": السياسات الفاشلة أفقدت لبنان "حقّه الأمميّ"

    الأكثر قراءة

    بيليه
    وصيّة بيليه تُفجّر "مفاجأة مدوّية": اعترف بسرّ أنكره طوال حياته
    5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار
    خلال 18 يومًا فقط من الـ2023.. 5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار!
    كمال حايك
    بعد إقرار السلفة.. كم ساعة سيحصل اللبنانيّون على الكهرباء؟