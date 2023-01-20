طقس مستقرّ في لبنان.. ودرجات الحرارة فوق معدّلاتها!

يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع. معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

فقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وتشكّل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.

_ الأحد: قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

_ الإثنين: صاف إجمالًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

_ الحرارة على الساحل من 12 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.

_ الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانًا سرعتها بين 10 و35 كم/س.