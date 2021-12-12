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طقس مستقر في الأيام المقبلة.. إليكم التفاصيل

12 - ديسمبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يسيطر على لبنان استقرار جوي يترافق مع حرارة فوق المعدل لغاية يوم الثلاثاء، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة تستمر لايام، تؤدي الى طقس غير مستقر ممطر احيانا، وقد يتحول الى ممطر وبارد جدا مطلع الاسبوع المقبل.

اليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاحد  :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة بقاعا بين ٨ و ٢١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٩ درجة
٢- الجو : غائم بسحب عالية
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠ – ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا – ٥٠ – ٦٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الاثنين  : طقس مستقر وغائم بسحب عالية ومتوسطة والحرارة مستقرة  تتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة وبقاعا بين ٦ و ١٨ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٧ درجة فيما الرياح جنوبية الى شمالية غربية ضعيفة من ٢٠  الى ٣٠كم/س

الثلاثاء  : طقس مستقر نهارا وغائم بسحب عالية ومتوسطة ويتحول ليل الثلاثاء – الاربعاء الى متقلب مع احتمال امطار محلية والحرارة تنخفض  تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٠ درجة وبقاعا بين ٦ و ١٧ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٦ درجة فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة من ٢٠  الى ٣٠كم/س

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