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طقس مستقر في الأيام المقبلة

23 - يناير - 2021
طقس لبنان

طقس لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط و يستمر حتى بعد ظهر الاربعاء حيث من المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي بارد.ولفتت الى ان المعدل الوسطي ل​درجات الحرارة​ لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئياً صباحا يتحول الى قليل الغيوم ظهرا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و رياح ناشطة شمالاً مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع ١٣٠٠م.
الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد على ارتفاع ١٤٠٠م.
الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة ويستمر تكون الجليد على ارتفاع ١٤٠٠م.
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و رياح ناشطة شمالاً.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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