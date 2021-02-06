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طقس مستقر في الأيام المقبلة

6 - فبراير - 2021
لبنان

لبنان

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يؤدي ارتفاع قيم الضغط فوق مناطقنا الى استقرار في الاحوال الجوية ولعدة ايام مع ارتفاع تدريجي بالحرارة لتصبح دافئة نهارا خلال الاسبوع، وهناك احتمال أن تعود الامطار بدءا من ١٢ الحالي.

السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٧ و ١٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ١٣ درجة
٢- الجو مشمس
٣- الرياح جنوبية شرقية معتدلة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الاحد : قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٤ درجات.

الاثنين : غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٧ درجات وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ١٦ درجات.

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