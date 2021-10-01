طقس مستقر في الـ”ويك أند”

يؤثر على لبنان استقرار جوي، يستمر اليوم وخلال الايام المقبلة، أما درجات الحرارة فتبقى ضمن معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام .
ويستمر تكدس السحب وتشكل الضباب على الجبال مع احتمال تساقط رذاذ محلي في المناطق الجبلية.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة
– الجو : يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال ضئيل لتساقط بعض الرذاذ المحلي
– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪
– الضغط الجوي ١٠١٢ hpa
– الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بعد الظهر
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: طقس مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة ، من ١١ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى ويتشكل ضباب على الجبال مع احتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.
الاحد: طقس مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة ، من ١١ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى ويتشكل ضباب على الجبال مع احتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س .